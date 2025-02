Hinter der TSG liegt eine 1:3-Niederlage gegen den amtierenden Meister aus Leverkusen und auch der Blick auf die Wochen zuvor lässt in Hoffenheim nicht gerade Nostalgie aufkommen. Von neun Liga-Partien konnte Hoffenheim nur eine einzige gewinnen - und das gegen Aufsteiger Kiel. "Das Spiel war entscheidend", betont auch David Rieß, der sich in seinem Podcast "Hoffefunk" intensiv mit der TSG Hoffenheim beschäftigt: "Ohne diese drei Punkte wäre die Stimmung komplett gekippt", vermutet der 31-Jährige.

Hoffnung mache zwar die Leihe von Innenverteidger Leo Ostigard, der von Stade Rennes kommt, aber grundsätzlich sei "diese Transferperiode schon in gewisser Weise in den Sand gesetzt worden".

Steffen Baumgart (1. FC Union Berlin): "Was das reine Fußballspielen angeht, gehört Hoffenheim mit zu den besseren Mannschaften in der Liga. Sie finden viele Lösungen im letzten Drittel. Wir wissen, was am Samstag auf uns zukommen wird."



Christian Ilzer (TSG Hoffenheim): "Berlin ist in unserer direkten Reichweite. Jetzt kommen die wichtigen Spiele. Es gilt, diese Spiele zu gewinnen."