Das müsste in Essen gewesen sein, wo wir ein wirklich schlechtes Spiel gemacht haben [am 2. November 2024 verlor der FC Energie Cottbus mit 0:4 bei Rot-Weiss Essen ; Anm. d. Red.] . Das war uns aber relativ egal. Wir haben danach einfach weitergemacht und so Fußball gespielt, wie wir spielen wollen. Man kann nicht immer gewinnen. Seitdem ist es uns gut gelungen, wir sind jetzt seit elf Liga-Spielen ungeschlagen.

Die bisherige Saison des FC Energie gleicht einem einzigen Rausch: Nach dem ersehnten Aufstieg in die dritte Liga marschiert das Team in Richtung zweiter Bundesliga durch. Sie stehen 14 Spieltage vor dem Saisonende an der Spitze - mit neun Punkten Vorsprung auf Platz 4. Sie liefen in 21 von 22 möglichen Spielen auf, zählen zum Stammpersonal von Trainer "Pele" Wollitz und konnten schon fünf Tore und vier Vorlagen beisteuern.

Es hätte kaum besser laufen können. Im Sommer habe ich mich mit meinem Berater-Team und meinem Dad zusammengesetzt, nach einer Lösung gesucht und mit Cottbus eine sehr gute gefunden. Ich bin sehr froh über diesen Schritt und sehr glücklich mit meiner Zeit hier.

Am Anfang habe ich etwas Zeit gebraucht, um richtig anzukommen – auch weil ich in Österreich für längere Zeit kaum gespielt habe [Copado wurde Ende August vom Linzer ASK an Energie Cottbus verliehen; Anm. d. Red.]. Ich habe also ein paar Spiele gebraucht, um wieder Kraft zu tanken und über die vollen 90 Minuten laufen zu können. In Cottbus habe ich wieder zu alter Stärke gefunden.

Auch Ihr Vater Francisco attestierte Ihnen vor wenigen Wochen im rbb-Interview eine positive Entwicklung im Energie-Trikot. Wie muss man sich den Austausch im Hause Copado vorstellen? Hören Sie immer auf seine Ratschläge oder sind Sie die alten Geschichten aus seiner Profi-Karriere leid?

Bei uns ist Fußball klar das Hauptthema. Wir leben für den Fußball – er auch nach seiner aktiven Zeit immer noch. Wir diskutieren über absolvierte Spiele und schauen auf die nächsten Aufgaben und Ziele voraus. Er gibt mir Tipps, welche Situationen ich besser hätte lösen können, was schon gut war und woran ich noch arbeiten muss. Über solche Sachen reden wir Tag für Tag, auch wenn es sich mal wiederholt. So hat man es ja auch schon in der Schule gelernt: Man muss die Dinge wiederholen, um sie endlich zu verstehen. (lacht)

Er erzählt aber auch immer wieder von den alten Zeiten: Zum Beispiel von einem Tor, das er für Mallorca gegen die zweite Mannschaft von Real Madrid geschossen hat, als er den Ball in den Winkel geknallt hat. Diese Geschichte liebt er. Und jetzt, wo wir auf einem Aufstiegsplatz stehen, sagt er immer wieder, dass es das Schönste ist, mit einer Mannschaft aufzusteigen; die Wertschätzung des gesamten Teams in der Stadt. Das sind, sagt er, unvergessliche Momente, die man sammeln kann.