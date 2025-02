Die Zweitliga-Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben am Mittwoch ein Testspiel gegen den Regionalligisten Viktoria Berlin klar mit 1:4 verloren.

Zur Halbzeit hatten die Köpenickerinnen im Trainingszentrum Oberspree durch ein Tor von Sarah Abu Sabbah (12. Minute) noch mit 1:0 geführt - doch nach der Pause drehte Viktoria auf und konnte die Partie durch Treffer von Eunice Beckmann (56./75.), Anna Ursem (63.) sowie der Ex-Unionerin Nour Youssef (76.) für sich entscheiden.

In der Liga geht es für Union nach der Länderspielpause am 2. März in Weinberg weiter. Der FC Viktoria ist am Sonntag bei Fortuna Dresden zu Gast.