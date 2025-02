Ronny Ermel wird neuer Cheftrainer von Fußball-Regionalligist Babelsberg 03. Wie der Verein am Freitag auf seiner Webseite bekanntgab, leitet Ermel ab sofort das Training und wird auch beim kommenden Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am Sonntag an der Seitenlinie stehen. Am Dienstag hatten die Potsdamer verkündet, dass der bisherige Coach André Meyer von seinen Aufgaben entbunden wird.