In der Regionalliga Nordost ist am Samstag das Hauptstadtduell zwischen Viktoria Berlin und der VSG Altglienicke ohne Sieger zu Ende gegangen. Vor 215 Zuschauern im Stadion Lichterfelde trennten sich beide Teams mit 1:1 (1:1). Die Himmelblauen waren bereits in der 2. Minute durch Julien Damelang in Führung gegangen, VSG-Stürmer Johannes Manske gelang jedoch noch vor der Pause der Ausgleich (24.). Am Ende mussten sich beide Teams mit dem Punkt zufrieden geben.

Viktoria klettert dadurch vorest auf Rang zwölf, muss aber weiter aufpassen, nicht noch in den Tabellenkeller zu rutschen. Altglienicke steckt hingegen im Mittelfeld fest.