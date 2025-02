Im Tor bei den Herthanern stand Marius Gersbeck, der unter Ex-Trainer Cristian Fiél zuletzt noch Stammtorwart in der 2. Liga gewesen war. Gersbeck war zu Beginn auch gleich gefordert, als er eine gefährliche Flanke von Lok-Offensivmann Noel Eichinger entschärfte (9.). Zwei Minuten später war aber auch der Hertha-Keeper machtlos: Eichinger flankte erneut, diesmal per Freistoß, und in der Mitte schraubte sich Alexander Siebeck hoch und köpfte aus sieben Metern unhaltbar in die Hertha-Maschen.

Die Berliner kamen danach besser in die Partie und erspielte sich ein Übergewicht, blieben aber insgesamt vor dem Tor zu ungefährlich. Nach einem Konter entschärfte Gersbeck einen Schuss von Siebeck stark per Fußabwehr (24.). Hertha hatte auch in der Folge mehr Ballbesitz, aber die Chancen hatten die Leipziger: Ein 25-Meter-Schuss von Farid Abderrahmane ging in der 40. Minute nur knapp am Tor vorbei. Die beste Berliner Chance hatte Kapitän Änis Ben-Hatira, als er aus spitzem Winkel Lok-Keeper Andreas Naumann zu einer Parade zwang (44.).