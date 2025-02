Ein Unentschieden zum Jahresauftakt für den BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost: Nach der langen Winterpause und dem Jahreswechsel holten die Berliner Fußballer am Sonntag in ihrem ersten Pflichtspiel in 2025 beim 2:2-Remis in Meuselwitz zumindest einen Punkt. Die Berliner profitierten dabei entscheidend von einem Platzverweis für die Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit.

Sechs Wochen nach dem erfolgreichen Jahresabschluss gegen Babelsberg wollten die Berliner Gäste mit einem Sieg in Meuselwitz eigentlich in der Tabelle einige Plätze nach oben klettern. Hierfür präsentierten sie sich am Sonntag allerdings allen voran offensiv lange zu wenig konsequent. Ganz im Gegensatz zu Daniel Haubner. Der offensive Mittelfeld-Akteur aus Meuselwitz prägte die erste Halbzeit und brachte seine Mannschaft in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Mehr noch: In der 41. Minute erhöhte er per Kopf zum 2:0-Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit brachte dann ein Platzverweis neue Spannung in das Spiel. In der 63. Minute kassierte Tim Kiessling seine zweite Gelbe Karte des Spiels und wurde somit von Schiedsrichter Johannes Schipke frühzeitig in die Kabine geschickt. Der BFC Dynamo machte sich die Überzahl anschließend umgehend zunutze: per Doppelschlag durch Mcmoordy King Hüther (67. Minute) und Bennedikt Wüstenhagen (71.) glichen die Gäste das Spiel in kürzester Zeit zum 2:2 aus.

In der Folge tat sich – zumindest mit Blick auf das Ergebnis – nichts mehr in Meuselwitz. Beide Trainer versuchten zwar mit mehreren Wechseln ihren Mannschaften noch einmal neue Impulse zu verschaffen, mussten sich aber am Ende dennoch mit je einem Punkt zufriedengeben. Somit kommt die Mannschaft von Trainer Dennis Kutrieb auch rund um den Jahreswechsel nicht wirklich ins Rollen. Im September des vergangenen Jahres gewann der BFC Dynamo zuletzt zwei Regionalliga-Spiele in Serie.