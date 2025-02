Nach vier Niederlagen in Serie - Hertha BSC trennt sich von Cheftrainer Cristian Fiél

So 16.02.25 | 20:15 Uhr

Imago Images/Zink Video: rbb24 Abendschau | 16.02.2025 | Torsten Michels | Bild: Imago Images/Zink

Exakt 25 Pflichtspiele lang stand Cristian Fiél als Cheftrainer an der Seitenlinie von Hertha BSC. Nach der 1:2-Pleite in Düsseldorf ist seine Amstzeit schon wieder vorbei. Der kriselnde Zweitligist hat sich am Sonntag von Fiél getrennt.



Fußball-Zweitligist Hertha BSC trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Cristian Fiél. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Bereits nach der Pleite bei Fortuna Düsseldorf am Samstagabend, der vierten in Folge, standen die Zeichen auf Abschied. Zuvor hatten der Fernsehsender Sky und die Zeitschrift "Kicker" berichtet. "Fiélo hat die Mannschaft in den vergangenen Monaten durch eine herausfordernde Phase geführt. Trotz seines hohen Engagements und seiner Leidenschaft für den Verein und die Mannschaft haben wir in den vergangenen Wochen leider nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns gewünscht haben. Wir danken Fiélo für seine harte Arbeit und seinen Einsatz für Hertha BSC. Es war keine leichte Entscheidung", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber die Trennung. Über die Nachfolge auf der Trainerposition wolle der Verein in kürze informieren, hieß es in der Mitteilung.

Nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang

Schon in den vorangegangenen Tagen hatten die Diskussionen rund um die Arbeit des Berliner Cheftrainers einen neuen Höhepunkt erreicht. Fiéls erst im vergangenen Sommer eingeläutete Zeit in Berlin war lange von eher durchwachsenen Leistungen als von sportlichem Aufschwung geprägt.

Eine bittere 0:2-Auswärtsniederlage beim Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg hatte dann zuletzt die Trainerdiskussion bei Hertha befeuert. Gegen den 1. FC Kaiserslautern und in Düsseldorf zeigte die Mannschaft um Fabian Reese eine verbesserte Leistung, konnten aber dennoch keine Punkte holen. Die Pleite in Düsseldorf war offensichtlich eine Niederlage zu viel. "Ich habe immer mit voller Hingabe und Dankbarkeit für Hertha BSC gearbeitet und wünsche dem Team und dem gesamten Verein nur das Beste für die Zukunft. Manchmal erfordert der Fußball schwierige Entscheidungen, und ich respektiere den Entschluss des Vereins", wird Cristian Fiél in der Vereinsmitteilung zitiert. Nach 22 Spieltagen liegt Hertha in der aktuellen Zweitliga-Tabelle mit 25 Punkten auf Platz 14. Das Polster auf den Relegationsrang 16 ist auf nur noch fünf Punkte geschrumpft. Auf Platz 17, der den direkten Abstieg bedeuten würde, sind es acht Punkte Vorsprung. Eigentlich wollte Hertha in dieser Saison die direkten Aufstiegsränge anvisieren. Diese sind mit 14 Punkte Rückstand aber in weiter Ferne.

Sendung: Radioeins, 16.02.2025, 18:00 Uhr