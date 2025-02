Rund um den SV Elversberg herrscht dieser Tage eine Kombination aus großer Dankbarkeit mit einem Touch Träumerei. "Eigentlich heißt es ja immer, das zweite Jahr sei das schwierigste Jahr", sagt Dominik Sutter, ehrenamtlicher Fanbetreuer des Fußball-Zweitligisten. "Deshalb hätte wohl keiner vermutet, dass es so gut läuft." Aber es läuft in Elversberg.

Er sagt aber auch: "Träumen kann man immer." Vor den Bundesligaträumen steht allerdings weiterhin das Etablieren in der 2. Liga. Unter anderem wird das Stadion in Elversberg renoviert – für irgendwann insgesamt 16.000 Zuschauer. "Es entsteht gerade sehr viel", sagt Sutter.

Die sportlich starke Saison der Elversberger ist hierbei Entwicklungshilfe und -ergebnis zugleich. Während sich Hertha BSC und Schalke 04 im unteren Tabellendrittel unliebsame Gesellschaft leisten, steckt Elversberg inmitten vieler großer Klubs mit leisen und lauten Aufstiegshoffnungen. "Ausschlaggebend ist, dass das Trainerteam in aller Ruhe und ohne Erwartungsdruck arbeiten kann", sagt Sutter. Seit 2018 führt Horst Steffen an der Seitenlinie Regie, dem Vernehmen nach mit viel Empathie und klarem Fokus auf Zusammenhalt.

Der zeichnet Elversberg in dieser Saison aus. Mehrfach haben die Saarländer in dieser Spielzeit bereits Moral bewiesen, sich innerhalb einer Partie erst nicht aufgegeben und dann gesteigert. Die Defensive gehört mit nur 30 Gegentreffern zu den besten der 2. Bundesliga, auch die Offensive muss sich im Ligavergleich keinesfalls verstecken. "Früher hat man immer gesagt, in Elversberg wollen sie den Ball ins Tor tragen", erinnert sich Sutter. Mittlerweile ist die Mannschaft die gefährlichste der gesamten Liga in Sachen Distanzschüsse. Bereits zwölf Tore erzielte Elversberg von außerhalb des Strafraums.