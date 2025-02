Andre Mijatovic servierte der Fußballwelt in der vergangenen Woche eine Einschätzung über Hertha BSC, die allen Sympathisanten der Alten Dame wie eine köstliche Süßspeise vorgekommen sein musste, zusätzlich überzogen mit einer Schicht Zuckerguss. "In meinen Augen ist es der erste Verein in der Hauptstadt." Mmh, lecker, die Nummer eins in Berlin... Wobei, stopp! Darf man so etwas überhaupt noch sagen?

Es dürfte wird Mijatovic nicht entgangen sein, dass in Köpenick in den letzten Jahren ein anderer Hauptstadtverein am Werk ist, der weitaus erfolgreicher arbeitete (und wirtschaftete) als der dauerkriselnde Fußballklub aus Charlottenburg. Von Hertha als erstem Verein zu sprechen, klingt dann doch ziemlich verwegen.