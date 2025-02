Inmitten des gewohnt eng getakteten Handball-Spielkalenders hatte diese Woche wegweisenden Charakter für die Füchse. In der Champions League erlitt das Team durch eine deutliche Niederlage beim polnischen Meister Wisla Plock einen Rückschlag im Rennen um den direkten Viertelfinal-Einzug. In der Liga gab es zuvor ein enttäuschendes Remis in Lemgo. Berlin musste gegen die SGFH also unbedingt gewinnen, um im Meisterrennen nicht auch noch von den Norddeutschen überholt zu werden und auf Platz vier zurückzufallen.

In einer hochintensiven Anfangsphase vor dröhnender Kulisse in der Max-Schmeling-Halle erarbeiteten sich die Füchse leichte Vorteile. Angeführt von Tim Freihöfers Treffern (insgesamt neun im ersten Durchgang) setzten sich die Hausherren mit 7:4 erstmals etwas ab. Wenig später gelang Füchse-Urgestein Fabian Wiede sein 1000. HBL-Treffer, der in der Halle laut bejubelt wurde. Eine eher unauffällige Leistung zeigte indes der Berliner Nationalspieler Nils Lichtlein, der allerdings bereits im Vorfeld der Partie durch die Verkündung der Vertragsverlängerung trotzdem für Freude beim Füchse-Anhang sorgte (siehe Infobox).