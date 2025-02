Es gab viel zu feiern für die Füchse Berlin an diesem 9. Februar 2025. Und das schon vor dem Spiel gegen Kooperationspartner VfL Potsdam. Da war der 57. Geburtstag von Geschäftsführer Bob Hanning, der seinen Ehrentag mit einer selbst für ihn besonders glitzernden Oberbekleidung beging. Da war der Empfang der beiden dänischen Weltmeister in den Reihen der Füchse, Mathias Gidsel und Lasse Andersson. Für die von den Berliner Anhängern schon auf dem Parkplatz vor der Max-Schmeling-Halle ein Spalier gebildet wurde.

Er "durfte den Betrag selbst eintragen", so Bob Hanning wenig später am Mikrofon des Streamingdienstes "Dyn" über die Verhandlungen. Allerdings, so Hanning, sei Gidsel nicht nur ein "unfassbarer Sportler, sondern auch fair". Finanziell also, das sollte es heißen, ist das wohl alles gut darstellbar für die Füchse.