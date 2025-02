Do 13.02.25 | 20:47 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Champions League die Chance auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation gewahrt. Der Bundesligist siegte am Donnerstagabend vor 6.306 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den dänischen Vertreter Fredericia Handbold mit 36:29 (18:14).

Nur die ersten beiden Teams in Gruppe A kommen direkt weiter. Für den Moment belegen die Füchse nun den zweiten Platz.

Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit zwölf und Mathias Gidsel mit acht Toren. Trainer Jaron Siewert musste erneut auf Kapitän Max Darj und Lukas Herburger verzichten, sodass in Mijajlo Marsenic nur ein Kreisläufer im Kader stand.