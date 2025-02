Die dänische Mannschaft von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen bezwang Kroatien am Sonntagabend im einseitigen Finale von Oslo mit 32:26 (16:12) und untermauerte ihre historische Dominanz. Seit unglaublichen 37 Spielen und mehr als acht Jahren ist der Olympiasieger um Welthandballer Gidsel auf der WM-Bühne ungeschlagen. Dänemark feiert seinen vierten WM-Titel in Serie.

Der neue und alte Handball-Weltmeister dominiert auch das All-Star-Team der WM-Endrunde 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Mit Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin als MVP, Simon Pytlick von der SG Flensburg-Handewitt auf der Position Rückraum links und Emil Nielsen als bestem Torhüter schaffte es ein Trio aus der Mannschaft des dänischen WM-Champions in die Auswahl der besten Spieler.

Auch das Überraschungsteam Portugal, das am Ende auf dem vierten Platz landete, ist bei den individuellen Würdigungen stark vertreten: Die Costa-Brüder Martim (Rückraum Mitte) und Francisco (bester Youngster) sowie Victor Iturriza (Kreisläufer) wurden am Rande des Endspiels in Oslo am Sonntag geehrt. Die weiteren Positionen bekleiden die kroatischen Finalisten Ivan Martinovic von den Rhein-Neckar Löwen (Rückraum rechts) als dritter HBL-Profi und Mario Sostaric (Rechtsaußen) sowie der Franzose Dylan Nahi (Linksaußen).

Anders als vor zwei Jahren, als Juri Knorr als bester Youngster und Andreas Wolff als bester Torhüter ausgezeichnet wurden, ging die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) leer aus. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason war im WM-Viertelfinale an Portugal gescheitert.