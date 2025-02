Berlin bewirbt sich mit dem Olympiastadion als Spielort für die Fußball-EM der Frauen im Jahr 2029, die der DFB nach Deutschland holen will. Das habe der Senat auf Vorlage von Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) beschlossen, hieß es am Dienstag.

Die Strukturen der EM der Männer im vergangenen Sommer in den Bereichen Sicherheit, Mobilität und Nachhaltigkeit könnten dabei zum Großteil übernommen werden, hieß es. Dank der Investitionen für das Turnier seien auch die Anforderungen an das Olympiastadion bereits weitgehend erfüllt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will am Freitag eine Vorauswahl potenzieller Spielorte bekanntmachen. Bis zum 12. März muss der DFB die vorläufigen Bewerbungsunterlagen für die Austragung der EM 2029 an die UEFA übermitteln. Bis 27. August müssen final alle Unterlagen eingereicht werden. Im Dezember 2025 entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über den Ausrichter. Die EM soll mit 16 Teams in voraussichtlich acht Stadien ausgetragen werden.