Seit nunmehr fünf Wochen schickt sich ein neues Format an, den Fußball zu retten. Schaut man sich die "Baller League" genauer an, muss man allerdings konstatieren: Sie hat den Hilferuf missverstanden, kommentiert Ilja Behnisch

Das innovative Format reiht sich in eine Großzahl neuer Ligen und Turniere ein, die in verschiedenen Sportarten derzeit aus dem Boden sprießen. Ein wenig überraschender Trend, findet Sportmarketing-Experte Patrick Seitter. "Dass wir einen veränderten Medienkonsum haben, Gamification ein Ding ist und Sportinhalte unterhaltender sein können, das erzählt man sich im Marketing seit Jahren. Dass man darauf jetzt Produkte baut, ist irgendwie logisch."

Delay Sports wurde von Influencern gegründet, der Hype war am Anfang riesig. Nun wartet am Samstag gegen den BFC Dynamo das größte Spiel in der noch jungen Vereinsgeschichte. Über ein Phänomen und sein Potential. Von Aljoscha Huber

Der Innovationsgeist scheint sich auszuzahlen: Laut Marketingexperte Seitter ziehen die neuen Formate vor allem junge Menschen an. Und damit auch viele Unternehmen und Werbepartner, die ihr Geld sonst nicht unbedingt in den Sport investieren würden, aber eben diese Generationen erreichen wollen. "Auf Basis der jungen Zielgruppe werden neue Produkte entwickelt. Und das hat man an vielen Stellen sehr gut gemacht und eben nicht in einem Korsett von Jahrhunderte alten Regeln, sondern auf einem weißen Blatt Papier", sagt Seitter.

Auch die großen klassischen Sportverbände würden schon länger versuchen, ihr Angebot für jüngere Generationen attraktiver zu machen, sagt Sportökonom Breuer. Die neuen Formate könnten dabei zum Vorbild werden. "Dort wird vieles ausprobiert. Da kann der traditionelle Sport auch ganz entspannt drauf schauen und gucken, wie das ankommt und was er für sein klassisches Angebot daraus lernen kann. Das muss sich schließlich auch weiterentwickeln."