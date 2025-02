In einem hochdramatischen Finale haben die Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt am Samstagabend die 112. Auflage des Berliner Sechstagerennens gewonnen. Die Radsportler setzten sich im ausverkauften Rund des Velodroms vor 8.000 Zuschauern mit 176 Punkten vor den Niederländern Yoeri Havik/Philip Heijnen (167) durch.

Im Sprint der Frauen setzte sich hauchdünn Lea Sophie Friedrich durch. Die achtmalige Weltmeisterin und Olympia-Zweite von Paris wiederholte damit ihren Sieg aus dem Vorjahr und siegte mit 101 Punkten vor Emma Hinze (100) und Pauline Grabosch (alle Cottbus/68).

Bei den Männern gelang dem Polen Mateusz Rudyk (95 Punkte) ebenfalls eine Wiederholung seines Vorjahreserfolges. Platz zwei und drei gingen an Maximilian Dörnbach (Cottbus/87) und den Berliner Robert Förstemann (80).



Mit den 8.000 Zuschauern am Samstag und 6.500 Zuschauern am Freitag gelang dem aus wirtschaftlichen Gründen erneut auf zwei Tage verkürzten Sixdays Weekend eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. "Wir sind sehr zufrieden und haben wieder Wachstum, auch bei den

Sponsorenerlösen", sagte Sixdays-Chef Valts Miltovics. Der Etat habe in diesem Jahr bei 800.000 Euro gelegen. Eine Ausweitung im Jahr kommenden Jahr auf drei oder mehr Tage hält Miltovics aber für eher unwahrscheinlich.