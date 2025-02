Bei ihrem Abschiedsrennen liegen die Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt nach dem ersten Abend auf Rang zwei des Sixday Weekend in Berlin. Das Duo startete vor 6.500 Zuschauern im Velodrom fulminant in den Wettbewerb. Allerdings übernahmen Elia Viviani und Michele Scartezzi mit ihrem Sieg in der abschließenden großen Jagd die Führung in der Gesamtwertung des Bahnrad-Events.

Die Italiener liegen mit 82 Punkten vor Kluge/Reinhardt (77). Auf Platz drei folgen rundengleich die Niederländer Yoeri Havik/Philip Heijnen (68). Das 112. Berliner Sechstagerennen ist auch in diesem Jahr aus wirtschaftlichen Gründen auf zwei Tage verkürzt.