Pilates war nie weg, ist aber so beliebt wie noch nie. Berliner Boutique-Studios bieten teure Reformer-Kurse an und die "Pink Pilates Princess" trendet bei GenZ auf Social Media. Ein Selbstversuch und die Frage: Wie lange halten Trendzyklen im Sport? Von Lynn Kraemer

Iced Matcha Latte, zu spät beim Pilates ... Was sich Shirin David nach ihrem Nummer-eins-Hit erlauben kann, ist mir zu riskant. Angeblich gehen die Türen nach Kursbeginn nicht mehr auf. Je nach Anbieter wären dann bis zu 35 Euro weg. Also stehe ich fünfzehn Minuten zu früh vor dem Charlottenburger Pilates-Studio.

Auf mich wartet meine erste Stunde Reformer Pilates. Die Übungen auf der Matte, ohne irgendwelche Geräte, habe ich schon häufiger in Kursen oder zuhause gemacht. Vor dem Reformer, der wie ein modernes Foltergerät mit beweglichem Schlitten, Druckfedern, Arm- und Fußschlaufen aussieht, hatte ich aber immer etwas Respekt. Und: Die Kurse waren mir einfach zu teuer.

Was war nochmal Pilates?

Um mehr über die Stärken und Schwächen von Pilates zu erfahren, spreche ich im Laufe meiner Recherche mit Shirah Perry. Vor elf Jahren begann die US-Amerikanerin mit dem systematischen Ganzkörpertraining, als sie als Tänzerin in New York lebte. Inzwischen gibt sie Kurse im Berliner Studio Beyond und bildet selbst Pilates-Trainer aus. "Für mich macht Pilates besonders, dass ich Körper und Geist miteinander verbinden kann", sagt Perry. Die sehr kontrollierten Bewegungen werden von bewusstem Atmen begleitet und erfordern Koordination und Konzentration. Pilates spricht vor allem die Tiefenmuskulatur an. Durch das Training habe Perry ihren Körper besser kennengelernt und verstanden: "Pilates hilft bei der eigenen Flexibilität und gibt Kraft, um ganz viele andere Dinge zu tun. Das kann Bergsteigen sein oder auch einfach nur das eigene Kind ohne Schmerzen hochzuheben."

1.600-Euro-Tasche für den Sport

Im Pilates-Studio sieht es mehr nach einladendem Wellnessbereich als Fitness-Studio aus. Eine große Spiegelfront, Parkettboden, indirektes Licht und ein Blick ins Grüne. Ich ziehe meine Stiefel aus und die vorgeschriebenen Stoppersocken an. Wer sich das leisten kann, erfahre ich schnell. Aus der Umkleidekabine kommt die Frau eines ehemaligen Bundesliga-Trainers, die in der Fortgeschrittenen-Stunde vor mir war. Ins Schließfach schräg über meinem stellt eine junge Frau eine rote Goyard Saint Louis Tote Bag (rund 1.600 Euro), die sie als Sporttasche benutzt. Das Publikum ist vor allem jung und weiblich. Männer sind im Studio klar in der Unterzahl.

Der Reformer-Raum im Charlottenburger Pilates-Studio Beyond

Für Perry ist es ein Missverständnis, "dass Pilates nur für Frauen ist oder Menschen, die eh schon super fit sind." Denn: "Pilates kann auf jeden angepasst werden. Nicht nur für verschiedene Körpertypen, sondern auch Bedürfnisse." Zu ihren Kundinnen gehört beispielsweise auch eine 80-Jährige, die fit genug sein möchte, um mit ihren Enkeln zu spielen. "Es hängt ganz viel damit zusammen, in welches Studio und in welchen Kurs man geht oder wer auf dem eigenen Social-Feed zu sehen ist. Es gibt ganz viele Menschen mit verschiedenen Körpertypen, die Pilates machen und das auch teilen." Ich bin mit 26 Jahren voll in der Zielgruppe, die Pilates aktuell für sich entdeckt. Mein Spotify Jahresrückblick teilte mir mit, dass ich besonders gerne "pink pilates princess catwalk pop" höre (Shoutout an Taylor Swift) und mein Tiktok zeigt mir regelmäßig Videos über die "Pink Pilates Princess" und "clean girl aesthetic". Zum Lifestyle gehören neben dem Besuch von Pilates-Kursen in farblich abgestimmten Sport-Outfits, ausdauernde Spaziergänge (10.000 Schritte als "Hot Girl Walk"), eine bewusste Ernährung, Journaling und eine umfangreiche Skin Care Routine [tiktok.com]. Wer will sein Leben nicht auch manchmal so unter Kontrolle haben?

Großstadt-Trend

Der aktuelle Pilates-Hype ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit meines Tiktok-Algorithmus, sondern zeigt sich auch in Zahlen. In den letzten drei Jahren nahm das Google-Suchinteresse für Pilates in Deutschland im Januar jeweils um rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu [trends.google.de]. Pilates und die damit einhergehende Ästhetik passen ins aktuelle Lebensgefühl. "Selbstoptimierung ist auch ohne den Sport ein großes Modethema", sagt Tim Bindel, Professor für Sportpädagogik an der Universität Mainz. "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt, aber auch dem Kontext von Erziehung." Trotzdem sieht Bindel Pilates als einen Nischentrend mit Einschränkungen: "Man spricht von einem Trend, wenn auch eine gewisse Wirkungsbreite erreicht wird. Wenn viele Menschen damit in Kontakt kommen können." Studios gibt es vor allem in großen Städten. In Berlin bieten inzwischen weit über 50 Studios Kurse an. Am höchsten ist die Dichte in Mitte, Kreuzberg und Charlottenburg. Auf dem Land sieht das ganz anders aus.

Pilates als Statussymbol

Dazu kommt der Preis. Pilates muss man sich leisten können. Zu spät kommen auch (wir erinnern uns an Shirin David): Gerade als wir für die erste Übung unsere Füße auf der Fußstange des Reformers platziert haben, einen größeren Noppenball zwischen unseren Beinen balancieren und beginnen in unsere Rippen zu atmen, hämmert es gegen die Tür. "Jemand ist zu spä-ät", sagt unser Trainer Gui in einem Singsang, während er uns anzählt. Die Tür bleibt zu ("Studio-Richtlinie"). Nicht nur der Kurspreis macht Pilates elitär. Die Webseiten vieler Berliner Reformer-Studios sind auf Englisch und statt Kurse direkt buchen zu können, soll ich in einem Zwischenschritt Credits kaufen. Das System erinnert an ClassPass und Urban Sports Club. Wer sich binden will, kann ein Monatsabo abschließen (ab 150 Euro), aber das breite Angebot lädt geradezu zum Studio-Hopping ein. Die Generation Bindungsangst findet sich im Sport wieder.

Bei Fitness geht es auch um Ungleichheit. Wer es sich leisten kann, hat den Luxus, Yoga und Pilates in einem schönen Ambiente zu machen. Für alle anderen bleibt das billige Fitness-Studio als der große Schmelztiegel. Tim Bindel, Professor für Sportpädagogik an der Universität Mainz

Natürlich entdecke ich auch kleinere Pilates-Studios, die schon lange bestehen und günstiger sind, weil reine Mattenkurse in nicht ganz so durchgestylten Räumen angeboten werden. Doch auch hier wird hinter den meisten Kursen auf die Warteliste verwiesen. "Bei Fitness geht es auch um Ungleichheit", sagt Tim Bindel. "Wer es sich leisten kann, hat den Luxus, Yoga und Pilates in einem schönen Ambiente zu machen. Für alle anderen bleibt das billige Fitness-Studio als der große Schmelztiegel." Pilates wird also zum Statussymbol.

Entwickelt für alle

Und das liegt nicht mal daran, dass Pilates ausgrenzen will. Der Erfinder Joseph Pilates kommt ursprünglich aus Deutschland und ist auch nach seinem Tod der wahrscheinlich einflussreichste Sportler, den Mönchengladbach je hervorgebracht hat (sorry, Günter Netzer und Jupp Heynckes). 1926 wanderte er in die USA aus und gründete sein eigenes Studio in New York. Pilates nannte seine Lehre "Contrology" und behandelte vor allem Tänzerinnen und Tänzer, die Verletzungen auskurieren mussten [Mehr zum Leben von Joseph Pilates: wdr.de]. Der besagte Reformer, auf dem ich inzwischen mit ausgestreckten Armen und Ein-Kilo-Gewichten in jeder Hand stehe und auf das Kommando von Gui mit einem Bein hin- und hergleite, wurde auch von Joseph Pilates erfunden. Pilates reichte während seines Lebens Patente für verschiedene Geräte ein, die heute noch benutzt werden. "Wir machen das jetzt bis in alle Ewigkeit", kündigt Gui an. Meine Arme beginnen langsam zu zittern. "Wie sehr hasst ihr mich jetzt gerade?", fragt unser Trainer und erlöst uns kurz danach.

Da der Name Pilates (anders als beispielsweise Zumba) nicht geschützt ist, kann sich heute theoretisch jeder Pilates-Trainer nennen. Das sorgt für eine schnelle Verbreitung von Studios, aber auch große Unterschiede in den Qualifikationen. Der Deutsche Pilates Verband zählt aktuell über 650 zertifizierte Mitglieder. "Die Pilates-Ausbildung kann nur ein Wochenende dauern, aber auch über mehrere Monate und Jahre gehen", sagt Pilates-Trainerin Shirah Perry. Eigentlich entwickelte Joseph Pilates eine Methode und Trainingsgeräte, die durch ihre Detailliertheit auf alle Körper anpassbar sein sollen. Darin liegt aber auch das Problem. "Wenn man 30 Reformer in einen Raum stellt, kommt schnell die Frage auf, ob ein Trainer wirklich alle sicher anleiten kann, während sie eine komplizierte Übung ausführen", sagt Shirah Perry. Die Kurse müssen also kleiner sein, um ein gutes Training zu gewährleisten. Und damit steigt der Preis für die Teilnehmenden.

Prominente als Testimonials

Doch wie hielt sich Pilates über so viele Jahrzehnte hinweg? Ein ständiges Grundrauschen gab es nicht nur durch die Tanzwelt. So antwortete Kim Cattralls "Sex and the City"-Charakter Samantha Jones auf ein Kompliment über ihren Körper schlicht mit: "Pilates". Und auch in "Friends" schwor Rachel Green, gespielt von Jennifer Aniston, Anfang der 2000er auf das Workout. Als schweißtreibendes Indoor Cycling, Zumba und HIIT (hochintensives Intervalltraining) Mitte der 2010er an Beliebtheit gewannen, verschwand Pilates etwas von der Bildfläche.

Das Comeback wurde ausgerechnet während der Corona-Pandemie eingeleitet. It-Girls wie Kaia Gerber, Hailey Bieber und Kendall Jenner wurden dabei fotografiert, wie sie zum Pilates gingen. Ihre Follower konnten sich zwar keine Reformer-Privatstunden buchen, aber über YouTube und Co. genug Mattenkurse zum Mitmachen finden. Die Studiobesuche folgten. 2024 erlebte der sogenannte "Pilates-Body" eine weitere Hype-Welle, nachdem Sängerin Miley Cyrus bei den Grammys mit "Flowers" aufgetreten war. Das Netz war sich sicher: Diese Arme können nur von Pilates kommen. Dass Ernährung, Veranlagungen und ein breiteres Fitnessprogramm auch eine Rolle spielen könnten, wurde erstmal ausgeblendet ("Kein Sport kann jemandem versprechen, dass er am Ende exakt diesen Körper haben wird", sagt Pilates-Trainerin Shirah Perry). Als Shirin David dann noch ihrem Pilates-Song "Bauch, Beine, Po" auf die Nummer eins der deutschen Charts kletterte, war Pilates auch in Deutschland wieder präsent. Social Media tat den Rest.

Kann Pilates den Trendzyklus durchbrechen?

Aber hat der Pilates-Hype das Potential, sich festzusetzen? Shirah Perry sagt: "Der Trendgedanke verschwindet relativ schnell, wenn man merkt, welche Auswirkungen Pilates auf den Körper hat." Wer es ernst meine, bleibe. Und auch für Uni-Professor Tim Bindel hat Pilates trotz der Nische und hohen Kosten "ganz gute Chancen – auch durch die Exklusivität - sich im urbanen Sportprogramm zu etablieren." Nicht als Workout für alle, aber als Nische. Insgeheim hatte ich gehofft, dass mir Reformer Pilates nicht ganz so viel Spaß machen würde. Doch die vielen Bestandteile des Reformers machen das Training abwechslungsreich. Die Zeit vergeht schnell. Danach weiß ich, was ich gemacht habe, bin aber nicht komplett durchgeschwitzt und platt. Ich fühle mich eher erholt. Der Muskelkater setzt am Tag danach ein. Und der Matcha Latte, den ich für 5,50 Euro im Café nebenan kaufe, um den Selbstversuch als Pilates Princess abzuschließen, schmeckt leider auch.

