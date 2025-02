Anakin Sarrach von der Sportschule in Frankfurt (Oder) ist fünffacher Deutscher Meister und geht in der kommenden Woche zum ersten Mal bei den Junioren-Europameisterschaften im Schießen an den Start. Kaum ein anderer Sportler in seinem Alter ist so erfolgreich wie Anakin Sarrach (Anakin in Anlehnung an Anakin Skywalker, den späteren Darth Vader aus "Star Wars").