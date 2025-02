Turnen - Alle wichtigen Infos zum Turnier der Meister in Cottbus

Mi 19.02.25 | 10:47 Uhr

imago images/Andreas Franke Audio: rbb|24 | 19.02.2025 | Dennis Wiese | Bild: imago images/Andreas Franke

Seit 1979 findet in Cottbus das Turnier der Meister statt. Am Wochenende geht der Turn-Wettbewerb in seine 48. Ausgabe. Hier finden Sie Informationen zum Zeitplan, Teilnehmern und dem Ticketverkauf.

Wie läuft das Turnier der Meister in diesem Jahr ab?

Das 48. Turnier der Meister läuft von Donnerstag bis Sonntag (20. bis 23. Februar) in der Cottbuser Lausitz-Arena. An den ersten beiden Tagen finden die Qualifikationen statt, am Wochenende die Finale. Geturnt wird bei den Frauen an den vier Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Bei den Männern geht's an die Ringe, Sprung, Barren, Reck, Boden und aufs Pauschenpferd. Am Ablauf haben die Veranstalter laut Turnierdirektor Marko Wohlfahrt wenig geändert. "Der Weltturnverband hat die Abläufe bei uns aus Cottbus mittlerweile zum Standard bei allen Turnweltcups gemacht", sagt er. "Wir haben also mit unserem Konzept überzeugt." Die Zuschauer könnten sich auf die komplette Breite der Weltelite freuen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen dabei laut Wohlfahrt 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.



Wie viele Athletinnen und Athleten nehmen teil?

2024, dem Olympia-Jahr mit der dazugehörigen Qualifikation, verzeichnete das Turnier der Meister einen Teilnehmerrekord. Bei dieser Ausgabe fällt das Athletenfeld etwas kleiner aus. "Im ersten Jahr nach Olympia haben wir immer die wenigsten Teilnehmer, das steigert sich mit jedem Jahr des Olympia-Zyklus", sagt Wohlfahrt. Diese Saison erwarte man 400 Menschen aus 30 Nationen, erklärt der Turnierdirektor. Darunter sind mehr als 140 Sportlerinnen und Sportler.



Welche Sportlerinnen und Sportler stehen besonders im Fokus?

Bei den Frauen starten die jungen deutschen Turnerinnen Lisa Wötzel (TuS 1861 Chemnitz-Altendorf) und Silja Stöhr (SG Heddesheim). Laut Trainer Gerben Wiersma sollen die beiden 16-Jährigen erste Erfahrungen bei einem internationalen Wettkampf sammeln. Bei den internationalen Teams lohnt vor allem der Blick auf die chinesische Mannschaft mit der olympischen Silbermedaillengewinnerin am Balken, Zhang Yihan, und Vize-Weltmeisterin Zhou Yaqin. Schon zum 23. Mal ist Oksana Chusovitina dabei. Die 49-Jährige gab 1989 ihr Debüt in Cottbus und ist mit 15 Erfolgen Rekordsiegerin in der Lausitz. Nach dem Verpassen der Olympischen Spiele von Paris 2024 nimmt die Olympiasiegerin von 1992 einen neuen Anlauf und hat für

Sprung und Balken gemeldet. "Ich möchte es mir selbst beweisen, ob ich es schaffe oder nicht - besonders in diesem Alter", sagte Chusovitina.



Bei den Männern nominierte der neue Berliner Cheftrainer Jens Milbradt die deutschen Turner Milan Hosseini (TG Böckingen), Daniel Mousichidis (TV 1894 Schwalbach), Alexander Kunz (Turn- und Sportverein Pfuhl 1894), Dario Sissakis (SC Berlin) und Tom Schultze (SC Cottbus). Der Berliner Hosseini gilt als Kandidat auf die ersten Plätze. Vor zwei Jahren gewann der Bodenspezialist Bronze bei der Europameisterschaft. Er freut sich auf den Weltcup in Cottbus. "Das Turnier der Meister ist immer sehr hochkarätig besetzt und es macht einfach Spaß hier zu Turnen", sagt der 23-Jährige. "Vor allem an den Finaltagen, wenn die Hütte voll ist." Spätestens dort könnte es dann zum Wettkampf mit den internationalen Athleten kommen. Olympiasieger Japan zum Beispiel ist mit Shohei Kawakami in Cottbus vertreten. Ergänzt wird das japanische Team von Bodenspezialist Kazuki Minami, dem Vize-Weltmeister von 2023, und Kaito Sugimoto, der 2023 im japanischen WM-Goldteam stand.

Wie läuft der Ticketverkauf?

Im Vorverkauf sind bereits alle Tickets vergriffen. Das Interesse war laut Wohlfahrt wie auch in den letzten Jahren groß. "Wir haben aber gelernt, dass viele Menschen - insbesondere die älteren - gerne erst an der Tageskasse Tickets erwerben wollen. Es wird also auch an den Wettkampftagen noch Karten zu erwerben geben", sagt Wohlfahrt. An den Qualifikationstagen zahlen Vollzahler 10 Euro, an den Finaltagen 30 Euro. Eine Dauerkarte für alle Tage ist für 59 Euro erhältlich. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit rund 5.000 Zuschauern.

Das Turnier der Meister behält seinen Weltcup-Status. Was bedeutet das für die Veranstaltung?

Seit 2016 ist das Turnier der Meister Teil der internationalen Weltcup-Serie. Letztes Jahr wurde dieser Status durch den Weltturnverband bis 2028 verlängert. "Das ist eine große Ehre und Wetschätzung für uns", sagt Wohlfahrt. "Ich glaube, wir organisieren die Veranstaltung mit Herz, und das merken unsere Gäste." Das Turnier der Meister ist der erste Weltcup des Jahres. Er wird gefolgt von Baku, Kairo und Doha sowie in dieser Saison zusätzlich von Antalya und in Osijek.

