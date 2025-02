Der Deutsche Turner Bund (DTB) schließt das Turnier der Meister in Cottbus ohne Medaillen ab. Am Sonntag war Tom Schultze vom SC Cottbus als einziger Deutscher im Sprung-Finale vertreten. Der 23-Jährige kam mit 12,749 Punkten nur auf Platz sieben.

Deutsche Turner bleiben in Cottbus ohne Medaillen am ersten Finaltag

Am Barren gewann der Japaner Kaito Sugimoto (14,300). Sein Landsmann Shohei Kawakami wurde Erster am Reck (14,400). Bei den Frauen siegten die Chinesinnen Yaqin Zhou am Balken (14,766) und Yihan Zhang am Boden (13,433).

Insgesamt waren 28 Nationen beim Turnier der Meister in Cottbus vertreten. Im nächsten Jahr findet das Turnier vom 19. bis 22. Februar wieder in der Lausitz-Arena statt.