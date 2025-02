Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga das Team von Schwarz-Weiß Erfurt souverän mit 3:0-Sätzen (25:20, 25:11, 25:19) besiegt. Zur besten Spielerin wurde Potsdams Sabrina Michelle Starks gewählt. Durch den 13. Sieg im 21. Spiel bleiben die Potsdamerinnen in der Bundesliga auf den vierten Platz. Erfurt bleibt mit nur einem Sieg das Schlusslicht in der Tabelle.