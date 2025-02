Volleyball-Bundesliga - BR Volleys gewinnen Berlin-Brandenburg-Duell gegen Netzhoppers

Sa 08.02.25 | 19:51 Uhr | Von Lynn Kraemer

Bild: Imago Images/Foot Bowl

Die BR Volleys haben das Berlin-Brandenburg-Duell gegen die Energiequelle Netzhoppers KW in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Am Samstagabend setzten sich die Berliner gegen die Königs Wusterhausener 3:0 (25:21, 25:17, 25:22) durch. Das Spiel zwischen dem Tabellenersten und -achten war eine Vorschau auf das wahrscheinliche Aufeinandertreffen der beiden Teams in der ersten Playoff-Runde. Berliner Moritz Reichert wurde mit 16 Punkten zum wertvollsten Spieler gewählt.

BR Volleys vs. Grippewelle und Netzhoppers

4.047 Zuschauer kamen zum Derby in die Max-Schmeling-Halle. Die BR Volleys traten mit einem reduzierten Kader an. Auch vor dem deutschen Meister hatte die anhaltende Grippewelle in Berlin nicht Halt gemacht. So unterstützte Kapitän Ruben Schott seine Mannschaft nicht auf dem Feld, sondern als Balljunge beim Aufwärmen. Nehemiah Mote, Kyle Dagostino und Djifa Amedegnato fehlten. Die Netzhoppers hatten dieses Problem nicht und mussten nur auf Außenangreifer Denys Kaliberda verzichten. Trotzdem gerieten sie schnell in einen 0:3-Rückstand. Den konnten sie allerdings mit einem engagierten Auftreten halten und nahmen erst beim Stand von 10:14 ihre erste Auszeit. Den Satz entschieden die BR Volleys dennoch souverän für sich (25:21).

Klarer Sieger, aber motivierte Verlierer

Wer die Netzhoppers von ihrem letzten Besuch in der Max-Schmeling-Halle noch als Nachwuchsmannschaft im Kopf hatte, wurde überrascht. Verstärkt mit Nationalspieler Yann Böhme und einem deutlich routinierteren Theo Timmermann, fanden die Brandenburger immer wieder Lücken im Berliner System. So gelang ihnen im zweiten Satz sogar der kurzzeitige Ausgleich (8:8). Die BR Volleys zogen danach zwar noch deutlicher als im ersten Durchgang davon, doch hängende Köpfe gab es bei den Gästen deswegen nicht. Den zweiten Satz gaben sie 17:25 ab. Die Brandenburger starteten mit einem Ass von Timmermann in den dritten Durchgang. Der restliche Satz drohte erst nach dem bekannten Muster zu verlaufen, doch statt einer klaren Dominanz des Berliner Rekordmeisters wechselte die Führung bis in die Schlussphase hin und her. Berlins Daniel Malescha zog schließlich den Schlussstrich (25:22).

So geht es für beide Mannschaften weiter

Für die BR Volleys geht es bereits am Mittwoch, 12.02., weiter. In den Champions League-Playoffs treffen sie auf die SVG Lüneburg. Das Hinspiel findet um 19 Uhr in der LKH Arena statt. Die Netzhoppers empfangen am Samstag, 15.02., den VfB Friedrichshafen in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen.