Trotz der etwas überraschenden Hinspiel-Niederlage gegen Lüneburg zeigen sich die BR Volleys vor dem Champions-League-Rückspiel entspannt. Das liegt an der Personal-Situation. Und an einem sehr ausgeschlafenen Zuspieler.

Die Lüneburger Fans waren in drei Bussen angereist. Im Gepäck: Klatschpappen aus der eigenen Halle, um bloß keinen Fetzen Orange zu berühren und sich in der Max-Schmeling-Halle breit zu machen.. Doch die BR Volleys machten schnell sehr deutlich, dass sie etwas gegen eine Kopie des Hinspiels hatten. In einem dynamischen Spiel gingen die Berliner früh in Führung. Nachdem Florian Krage wiederholt über die Mitte erfolgreich war, sahen sich die Gäste zur Auszeit gezwungen (12:7). Hatte der Berliner Block im Hinspiel kaum funktioniert, war er im Rückspiel umso erfolgreicher. Dank Jake Hanes und Florian Krage wurde der Vorsprung zweistellig. Moritz Reichert machte den Satz zu (25:13).

Lüneburg konnte wieder auf Kapitän Theo Mohwinkel zurückgreifen, machte sich aber selbst das Leben schwer. Jedes Mal, wenn der Ausgleich im zweiten Satz in greifbarer Nähe war, ging der Aufschlag ins Aus oder die Annahme scheiterte an der Kommunikation. Doch auch die Berliner spielten inkonstanter, was die Gäste schließlich für sich ausnutzten (19:20). In der Crunchtime behielten sie die Nerven. Simon Torwie tippte den Ball schließlich übers Netz zum Satzausgleich.