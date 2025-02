Im kombinierten Gesamtweltcup liegt Nolte (Winterberg) vor dem abschließenden Zweier-Rennen am Sonntag (ab 9 Uhr) damit noch mit elf Punkten vor Buckwitz in Führung.

Kim Kalicki (Wiesbaden), im Mono-Rennen im Olympiaparken am Hunderfossen Zwölfte, geht als Dritte des Gesamtweltcups in das letzte Rennen vor den Weltmeisterschaften in Lake Placid im US-Bundesstaat New York (8. bis 16. März).

Hinter der starken Walker, die schon vergangene Woche in Lillehammer im kleinsten Schlitten triumphiert hatte, komplettierte am Samstag die Kanadierin Cynthia Appiah als Zweite das Podest - nur eine Hundertstelsekunde vor Buckwitz.