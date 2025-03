Die Footballer der Berlin Thunder haben eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Verein verkündete am Dienstag, dass er seine Spiele in der European League of Football (ELF) künftig im Süden der Stadt im Stadion des BFC Preußen austragen werde. Der Abriss und Neubau des Jahnstadions in Prenzlauer Berg hatte den Umzug der Thunder nötig gemacht.