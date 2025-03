Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben auch das dritte Viertelfinal-Spiel gegen den Mitteldeutschen Basketball Club für sich entschieden und so vorzeitig den Einzug in das Playoff-Halbfinale gesichert. Wie schon im Duell des Vorjahres, damals allerdings im Halbfinale, siegte Alba mit einem sogenannten Sweep, also ohne auch nur eine Partie der auf Best-of-Five angelegten Serie zu verlieren.