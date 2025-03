Herber Rückschlag für Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga: Die Berliner verloren am Sonntag vor 8.769 Zuschauen in der Arena am Ostbahnhof gegen die Würzburg Baskets mit 80:84 (42:44).

Anstatt zumindest auf einen Play-In-Platz zu klettern, rutscht der Vizemeister auf Rang 13 ab. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 19 und Tim Schneider mit 14 Punkten. Zu den ohnehin schon fehlenden David McCormack (Oberschenkel) und Justin Bean (Infekt) gesellte sich noch Michael Kessens (Knie verdreht) dazu.