Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie geholt. Die Berliner gewannen ihr Heimspiel gegen die Bamberg Baskets am Montagabend vor 7.631 Zuschauern mit 86:77 (39:34).

Die Hauptstädter bleiben aber weiter auf Platz elf in der Tabelle. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 14 und David McCormack sowie Will McDowell-White mit je zwölf Punkten. Trainer Israel Gonzalez hatte zum ersten Mal in dieser Saison alle Spieler zur Verfügung. Der erst am Donnerstag verpflichtete Robert Baker stand jedoch noch nicht im Kader.