Die Berliner reagieren damit auf den schwachen Saisonverlauf: Nach 21 absolvierten Spieltagen belegt Alba den zwölften Tabellenplatz und muss um den Einzug in die Playoffs bangen. In ihrer gesamten Vereinsgeschichte haben die Albatrosse diese bisher immer erreicht.

"Diese Entscheidung ist uns schwergefallen. Israel González ist nicht nur ein guter Trainer, der als Headcoach mit Alba bereits Titel gewonnen hat. Er ist auch schon seit vielen Jahren in unserem Club, hat die Alba-DNA verinnerlicht und hatte entscheidenden Anteil an den großen Erfolgen der letzten Jahre", wird Himar Ojeda, Albas Sportdirektor, in der Pressemitteilung. Angesichts der ausbleibenden sportlichen Entwicklung seien die Verantwortlichen aber zu der Überzeugung gekommen, "dass wir in dieser Konstellation nicht das Beste aus unseren Möglichkeiten machen und wir neue Impulse setzen müssen, um unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können".

Israel González bedankte sich in seinem Statement "für die großartigen Jahre, die ich in Berlin und bei Alba verbringen konnte. Ich liebe diesen Club, die Fans, die Menschen im Club, das Team und den Staff, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe." Die Saison sei bisher nicht so verlaufen, "wie wir es geplant hatten. Ich verstehe, dass der Club nun diese Entscheidung getroffen hat."