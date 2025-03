Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind am Freitagabend mit einem souveränen Heimsieg in das Playoff-Viertelfinale gestartet.

In der Sömmeringhalle setzte sich die Mannschaft von Chefcoach Cristo Cabrera im ersten Spiel der Best-of-five-Serie gegen den MBC aus Halle mit 83:59 durch. Schon am Sonntagnachmittag (13.00 Uhr) steigt die zweite Partie in der Hauptstadt.