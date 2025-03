Albas Aufholjagd nach Niederlage in Ulm gestoppt

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten. Ulm startete zwar mit einem 5:0-Lauf, doch Alba antwortete sofort. Die Führung wechselte ständig.

Die Aufholjagd von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga hat ein Ende gefunden. Nach zuletzt drei Liga-Siegen nacheinander musste der Vizemeister gegen ratiopharm Ulm nun wieder eine Niederlage einstecken. Alba verlor beim Tabellenzweiten trotz langer Führung mit 90:101 (49:37, 86:86) nach Verlängerung. Die Hauptstädter fallen damit auf Platz zwölf zurück. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 17, sowie Tim Schneider und Yanni Wetzell mit je 14 Punkten.

Die Berliner erhielten viele Freiwürfe, die Gastgeber waren vor allem mit Drei-Punkt-Würfen erfolgreich. Bei Alba war diese Quote - wie schon so oft in dieser Saison - schwach. Doch als die Berliner kurz vor der Halbzeit dann einmal zwei Distanzwürfe hintereinander trafen, konnten sie sich erstmalig absetzen.

Ulm kam aggressiver aus der Kabine und Alba geriet im Aufbau zusehends unter Druck. Gut sechs Minuten vor dem Ende führte Alba noch 72:64. Doch wegen eines 0:9-Laufs gerieten die Berliner wieder ins Hintertreffen. 2,8 Sekunden vor Ende rettete Thomas mit einem Dreier sein Team aber noch in die Verlängerung. Das Momentum konnten sie nicht nutzen, denn in der Overtime ging bei Alba nichts mehr.