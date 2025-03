Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga ihr letztes Heimspiel der Hauptrunde gewonnen. In der Sömmeringhalle setzten sie sich mit 74:60 (36:28) gegen den Herner TC durch und sicherten somit den zweiten Tabellenplatz, auf dem sie in die Playoffs einziehen werden.

Beste Berliner Spielerin war Maggie Mulligan mit 20 Punkten und zwölf Rebounds.