Do 13.03.25 | 22:26 Uhr

Ausrufezeichen beim Debüt: Pedro Calles gelingt in seinem ersten Spiel als Albas Cheftrainer ein Euroleague-Sieg. Gegen Baskonia zeigt das Team eine stark verbesserte Defensivleistung. Es ist der erste Euroleague-Heimsieg seit vier Monaten.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat im ersten Spiel nach der Trennung von Cheftrainer Israel González eine starke Reaktion gezeigt. Der frühere Serienmeister gewann sein Heimspiel in der Euroleague gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 97:90 (50:46) und holte im 29. Spiel den fünften Sieg. Es war der erste Heimsieg in dem Wettbewerb seit November.

Unter der Leitung des bisherigen Assistenzcoachs Pedro Calles, der am Mittwoch die Nachfolge von González angetreten hatte, setzte sich Alba nach der Pause konstant ab. Der US-Amerikaner Matt Thomas war am Donnerstagabend mit 21 Punkten bester Scorer für die Berliner.

Fast über die gesamte Dauer der Partie zeigten die Berliner eine fokussierte und energische Teamleistung.

"Ich bin sehr froh für die Jungs", sagte Calles im Anschluss bei Magentasport: "Nach so vielen Niederlagen haben wir wieder eine positive Energie. Das ist gut für uns."

Der Fokus des Teams dürfte für den Rest der Saison aber nicht auf dem europäischen Geschäft, sondern der heimischen Basketball Bundesliga liegen. Als Tabellenzwölfter wäre der Hauptstadtklub bislang nicht für die Playoffs qualifiziert, die zur Qualifikation berechtigenden Plätze sind aber noch in Reichweite.

Am Sonntag wartet bei Calles' Premiere als Berliner Chefcoach in der BBL eine schwere Aufgabe: Alba tritt beim Tabellendritten Löwen Braunschweig an.