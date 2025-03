Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Überraschung verpasst. Der Bundesligist verlor daheim vor 13.591 Zuschauern gegen das spanische Spitzenteam FC Barcelona trotz gutem Auftritt mit 85:99 (39:41). Mit nur vier Siegen aus 28 Spielen bleibt Alba das abgeschlagene Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 15 und Matt Thomas mit zwölf Punkten.

Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie vor einer prächtigen Kulisse. Es ging hin und her, beide Teams agierten auf Augenhöhe. So konnte sich keine Mannschaft absetzen. Die Berliner agierten vor allem in der Defensive mit viel Intensität. Die Kraft war da, denn Trainer Israel Gonzalez konnte aus dem Vollen schöpfen. So gab Ende des ersten Viertels auch Neuzugang Robert Baker sein Debüt im Alba-Trikot.