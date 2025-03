Alba Berlin hat das Spiel um Platz 3 des Basketball-Pokals der Frauen für sich entschieden. Gegen die Angels Nördlingen gewannen die Berlinerinnen vor 1850 Zuschauern in der Charlottenburger Sömmeringhalle mit 91:55 (47:35). Beste Berliner Werferinnen waren Theresa Simon und Marie Bertholdt mit je 13 Punkten.



Nach der bitteren Halbfinal-Niederlage am Samstag gegen die Saarlouis Royals startete Alba Berlin mit angezogener Handbremse in das Spiel um Platz 3. Auch bei den Gegnerinnen aus Nördlingen war zu erkennen: Die Halbfinals, die keine 24 Stunden zurücklagen, steckten noch in den Knochen. Die Berlinerinnen von Trainer Cristo Cabrera konzentrierten sich auf ihre Stärken und schalteten aus der Defensive heraus schnell um. Das Zusammenspiel von Deeshyra Thomas und Maggie Mulligan funktionierte gut, die Abstimmung in der Nördlinger Defensive noch nicht fehlerlos. Trotzdem blieben die Angels Nördlingen zu jeder Zeit im 1. Viertel in Schlagdistanz – mit einem Spielstand von 21:21 ging das Viertel zu Ende.