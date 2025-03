Top4 des Basketball-Pokals - Alba-Frauen verlieren dramatisch gegen Saarlouis, Keltern besiegt Nördlingen klar

Sa 01.03.25 | 21:11 Uhr

IMAGO / Foot Bowl Video: rbb24 | Halbfinale in voller Länge | Kommentar: Jakob Lobach | Bild: IMAGO / Foot Bowl

Das Finale des Basketball-Pokals der Frauen steht fest: Mit einem 72:67-Sieg setzten sich die Saarlouis Royals gegen Alba Berlin durch. Bundesliga-Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern gewann deutlich gegen die Angels Nördlingen.



Im ersten Halbfinale des Top4 um den Basketball-Pokal der Frauen hat sich Alba Berlin den Saarlouis Royals mit 67:72 (40:23) geschlagen geben müssen und damit den Einzug ins Finale verpasst. Im zweiten Halbfinale am Samstagabend setzte sich DBBL-Spitzenreiter Keltern deutlich mit 90:57 (38:33) gegen die Angels Nördlingen durch.

IMAGO/camera4+ Alba Berlin auf Titeljagd - Alles Wichtige zum Pokal-Top4 des Frauen-Basketballs in Berlin Erstmals steigt in der Sömmeringhalle am Wochenende das Top4 um den Basketball-Pokal der Frauen. Alba Berlin führt als Gastgeber ein hochkarätiges Quartett von Titeljägern an. Der rbb überträgt das gesamte Pokalwochenende live im Stream.

Alba mit starkem Beginn

Alba Berlin ließ von der ersten Sekunde an keine Zweifel aufkommen, dass es den Saarlouis Royals nicht einfach gemacht werden sollte. Die Berlinerinnen wirkten konzentriert, starteten druckvoll und spielten sich früh in einen Flow. Rund 2.000 Fans in der Sömmeringhalle leisteten mit einer tollen Stimmung ebenso ihren Beitrag. Die Gäste aus dem Saarland wiederum kamen überhaupt nicht ins Spiel und fielen mit einer - so deutlich muss man sein - unterirdischen Feldwurfquote von zehn Prozent auf. Für Saarlouis traf im ersten Viertel ausschließlich Martha Burse, die zweitbeste Scorerin der Liga, den Korb. Der Spielabschnitt endete mit einer 16:4-Führung für Alba Berlin.

Alba bleibt stabil

Die Royals, die eine starke Saison spielen und Alba schon zweimal besiegen konnten, standen regelrecht neben sich und suchten nun einen Weg, um im zweiten Viertel verspätet ins Spiel zu finden. Mit mehreren Offensiv-Rebounds funktionierte das zumindest teilweise. Beim Stand von 18:8 zog Alba-Trainer Cristo Cabrera daher die Auszeit, um kein Momentum auf Seiten der Royals aufkommen zu lassen.

IMAGO / camera4+ 180 min Frauen-Basketball im Livestream - Spiel um Platz 3 im DBBL-Pokal live: Alba Berlin gegen Nördlingen Finaltag in der Berliner Sömmeringhalle: Bevor es bei den Basketballerinnen um den Titel im DBBL-Pokal geht, steht zunächst das Duell um Platz 3 an. Wer holt sich den Platz auf dem Treppchen? Das sehen Sie im Livestream bei rbb|24.

Kommentar: Jakob Lobach

Und Auftritt Lena Gohlisch: Zwei Dreier der Kapitänin in Folge gaben der Berliner Offensive, die ebenso noch nicht auf Topniveau agierte, mehr Selbstbewusstsein. Ihre Team-Kolleginnen Theresa Simon, Maggie Mulligan und auch Deeshyra Thomas schlossen sich an und trugen dazu bei, dass Alba Saarlouis weiter auf Abstand hielt. Mit einer deutlichen 40:23-Führung für die Berlinerinnen ging es in die Pause.

Royals zeigen anderes Gesicht

Alba-Geschäftsführer Marco Baldi hatte in der Halbzeitpause im rbb-Interview eine Erklärung für das zusehends bessere Spiel der Saarländerinnen: das Zonen-Pressing. Saarlouis kam noch sicherer aus der Pause zurück - Trainer Matiss Rozlapa hatte wohl die richtigen Worte gefunden. Für wichtige Dreier aus Sicht der Gäste sorgten Spielerinnen wie Hayley Frank, um die Aufholjagd im Bereich des Möglichen zu halten. Doch auch Alba blieb dran. Maggie Mulligan, die ihre Karriere nach der Saison beenden wird, gehörte zu den Top-Scorerinnen und hielt die Berlinerinnen auf Kurs, obwohl sich nun mehr Probleme abzeichneten als in Hälfte eins. Bei den Royals war ein Aufbäumen zu erkennen, was sich vor allem am veränderten Auftritt von Erika Davenport, die in der ersten Hälfte völlig ungewohnt ohne Scorer blieb, abzeichnete. Saarlouis war jetzt dran! Das Viertel endete zwar weiterhin mit einer 52:49-Führung für Alba, aber die letzten Minuten gingen klar an die Gäste.

IMAGO / Norbert Schulz 500 min Frauen-Basketball im Livestream - Finale im DBBL-Pokal live: Saarlouis gegen Keltern Es ist Zeit für die Entscheidung in der Sömmeringhalle: Bei der ersten Austragung des Top Fours im DBBL-Pokal in Berlin steht das Finale an. Wer sich im Duell der Halbfinal-Sieger durchsetzen und den Titel sichern kann, sehen Sie im Livestream bei rbb|24.

Kommentar: Jakob Lobach

Basketball-Krimi bis zum Ende

Die Gastgeberinnen zeigten Nerven. Kleinere Ungenauigkeiten verhinderten das weitere Absetzen von Alba, aber auch bei der Quote der Saarländerinnen war Luft nach oben. Es blieb eng. Die Royals kamen bis auf einen Punkt ran. Und dann war es soweit: Mit 60:59 ging Saarlouis knapp vier Minuten vor Schluss erstmals in Führung. Jetzt funktionierte auf beiden Seiten nur noch sehr wenig, aber ein enorm wichtiger Dreier sorgte für die zwischenzeitliche 67:64-Führung der Royals. Es gelang den Gastgeberinnen tatsächlich, die Partie komplett zu drehen und mit 72:67 für sich zu entscheiden.

Keltern nur zu Beginn mit Problemen

Das zweite Halbfinale zwischen den Rutronik Stars Keltern und den Angels Nördlingen war nur in den ersten beiden Vierteln eine enge Angelegenheit. In einem intensiven Spiel schaffte es der Favorit aus Keltern, seines Zeichens Spitzenreiter der DBBL-Bundesliga, nicht sich entscheidend abzusetzen. Zur Pause führte Keltern mit fünf Punkten (38:33).

IMAGO / Fotostand 117 min Sa 01.03.2025 | 19:00 | rbb SPORT Halbfinale im DBBL-Pokal - Keltern gegen Nördlingen zum Nachschauen Basketball-Fest in der Sömmeringhalle: Berlin ist erstmals Austragungsort des Top Fours im DBBL-Pokal. Im zweiten Halbfinale traf Keltern auf Nördlingen. Die Partie können Sie hier in voller Länge nachschauen. Kommentar: Jakob Lobach

Angeführt von Top-Spielerin Quinesha Lockett vergrößerte Keltern aber seinen Vorsprung im dritten Viertel sukzessive. Nördlingen traf die Würfe nicht mehr, war unter dem Korb zu häufig unterlegen und hatte der spielerischen Klasse Kelterns nichts mehr entgegenzusetzen. Zu Beginn des vierten Viertels führte der Favorit bereits mit 25 Punkten. Den Sieg ließ sich Keltern im Schlussabschnitt nicht mehr nehmen und gewann am Ende deutlich mit 90:57.

Finale und Spiel um Platz 3 am Sonntag im Livestream

Das Spiel um Platz 3 zwischen Alba Berlin und den Angels Nördlingen findet am Sonntagnachmittag um 13 Uhr statt (live im rbb|24-Stream). Darauf folgt das Finale um den Deutschen Basketball-Pokal zwischen den Saarlouis Royals und den Rutronik Stars Keltern (16 Uhr, live im rbb|24-Stream).



Sendung: DER TAG, 01.03.25, 18 Uhr