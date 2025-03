Alba-Frauen feiern Sieg in Göttingen

Die Frauen von Alba Berlin haben zum Abschluss der Hauptrunde in Göttingen gewonnen. Das Team von Trainer Cristo Cabrera siegte am Samstagabend mit 69:55 (32:30). Die Berlinerinnen schließen die Hauptrunde somit auf dem zweiten Tabellenplatz ab.

In der ersten Halbzeit taten sich die Alba-Frauen zunächst schwer, auch weil gleich drei Stammkräfte fehlten. Mit einem knappen 32:30-Vorsprung ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit spielten sie dann aber souverän und sicherten sich den 69:55-Erfolg.

Aus den insgesamt 22 Hauptrundenspielen konnten die Berlinerinnen 18 Siege einfahren. In den Playoffs, die am Freitag starten, treffen sie nun auf den Mitteldeutschen BC.