Bislang hatte der LSB bei der Vorbereitung der Bewerbung nur ein sogenanntes Dialogforum durchgeführt. Dabei diskutierten rund 600 Gäste, darunter vieler Sportler:innen, über die Olympia-Bewerbung. Es habe ein "sehr produktives Feedback" gegeben, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport dem rbb mit. Diese Beteiligung, möglicherweise in Form weiterer Dialogveranstaltungen, werde man fortführen, sollte Berlin in die engere Auswahl für eine deutsche Bewerbung kommen. "Olympische und Paralympische Spiele ohne die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, ist für uns keine Option." Eine Befragung der Bevölkerung, bei der auch ein Nein zur Ausrichtung der Spiele herauskommen könnte, hatte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) allerdings bereits ausgeschlossen.

Bislang gebe es auch keine rechtliche Grundlage für ein "Referendum von oben", also eine von der Regierung initiierte Volksbefragung oder gar einem Volksentscheid, sagte der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Dennis Buchner. Sein Fachkollege von der CDU, Stephan Standfuß, verwies auf die erfolgreichen Spiele in Paris und erklärte, Bürgerbeteiligung müsse nicht zwingend eine Umfrage sein. Vielmehr müsse die Politik die Vorteile einer Bewerbung "sichtbar und verständlich" machen und die Bevölkerung einladen, "über wichtige Fragen der Durchführung mit zu entscheiden und sich bei der Planung entsprechend einzubringewerden", so Standfuß.



Vollkommen gegen "Volksbefragungen von oben" sind CDU und SPD allerdings nicht, wie ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt. So wollten die beiden Koalitionspartner die Bevölkerung erneut zur Randbebauung des Tempelhofer Feldes befragen - und damit den Volksentscheid von 2014 rückgängig machen. Dafür müsste allerdings die Verfassung geändert werden, was bislang nicht geschehen ist. Und bereits 2015 wollte der damalige rot-schwarze Senat eine Volksbefragung initiieren: zur Olympiabewerbung Berlins im Jahr 2024. Damals entschied sich der DOSB jedoch für Hamburg als Bewerber - und scheiterte, weil die Hamburger:innen sich mehrheitlich dagegen aussprachen, in einem Volksentscheid.