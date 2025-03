Renate Berlin Mittwoch, 19.03.2025 | 22:04 Uhr

Straubing im ersten Drittel mit besserem Spiel und guten Chancen. Dann der Frust über ein zu früh gepfiffenes Tor. Die Bären wirkten blass. Im zweiten Drittel konnten die Bären ne Schippe drauflegen und konnten in Führung gehen. Congrats Chucky your second goal, will you be our

Playoff Monster? :-)

Im 3 Drittel hatte Straubing gute Chancen die sie aber nicht zum Abschluss bringen konnten. Mit einem empty net Treffer endete die Partie zu Gunsten der Bären.

Am Freitag vor heimischer Kulisse wäre ein 3 Sieg ein schönes Geschenk für die Fans.