Debakel in Elversberg: Hertha BSC rutscht tiefer in den Tabellenkeller

Schmähgesänge hätte am ehesten die Mannschaft der "alten Dame" verdient, die sich in Elversberg von Beginn an vollständig aufgab und in den ersten 45 Minuten eine der schlechtesten Halbzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte spielte – womöglich sogar der gesamten Historie, denn es fehlt die Vorstellungskraft dafür, wie es hätte schlechter aussehen können.

So ergab sich ein Auftritt, der regelrecht respektlos daherkam – gegenüber dem Verein als auch allen Fans, vor allem den mitgereisten. Er zeichnet eine Mannschaft, die nichts verstanden hat: nicht, für welch großen Traditionsverein mit knapp 60.000 Mitgliedern sie spielt; nicht, welche Grundtugenden es im Fußball braucht, um Spiele zu gewinnen; nicht, das Talent allein nicht ausreicht; und erst recht nicht, was die Stunde sportlich geschlagen hat.

Dass das mit einem Bruchteil des Etats von Hertha möglich ist und die SVE tabellarisch dort steht, wo sich Hertha vor Saisonbeginn wähnte, ist bereits eine herbe Niederlage als solche. Dass Hertha in beiden Aufeinandertreffen der laufenden Spielzeit von genau jenem Fußball in einer erschreckenden Weise hergespielt wurde, ebenfalls. Hertha wirkte hilflos, brockte sich die nicht mehr aufzuhaltende Eigendynamik einer Auswärtspleite jedoch durch fehlenden Eifer und mangelnde Konzentration selbst ein.

Hertha hat fünf der letzten sechs Ligaspiele verloren, in der Zeit nur einen Punkt geholt und nur ein Tor erzielt, dafür aber zwölf kassiert. Das 0:4 gegen Elversberg war die höchste Zweitliga-Niederlage seit 45 Jahren. Mit 26 Punkten aus 24 Spielen sind die Blau-Weißen in der 2. Liga so schlecht wie zuletzt 1985/86. Derzeit sind es nur noch vier Zähler Abstand auf Relegationsrang 16.

Hertha taumelt der 3. Liga entgegen – bei einem Abstieg wäre es auch denkbar, dass der Verein aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen direkt in der Regionalliga starten müsste. Unzählige Mitarbeitende würden ihren Job verlieren, Hertha womöglich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Nichts anderes ist die aktuelle Realität.

Dass es so weit kommen konnte, hat vielerlei Ursachen und tieferlegende strukturelle Gründe, kann in erster Linie aber mit einer dysfunktionalen Mannschaft erklärt werden. Zwar strotzt der Berliner Kader vor Talent und tollen Einzelkönnern, sie mag menschlich auch nicht mehr so katastrophal zersplittert sein wie noch in den letzten Erstligajahren, doch mental stabil war sie in den letzten eineinhalb Saisons nahezu nie.

Es hat sich keine felsenfeste Achse gefunden, der es gelingt, die Auftritte auf einem Mindestniveau zu halten. Es gleicht völligem Zufall, ob Hertha mit der nötigen Mentalität in ein Spiel geht, den Plan des Trainerteams umsetzt oder aber vogelwild ohne jegliche Sicherheitssysteme in die nächste Blamage rennt. Hier wäre es völlig unangebracht, den Spielern keine gehörige Eigenverantwortung zuzurechnen.