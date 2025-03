Hertha BSC ist mitnichten der einzige große Traditionsverein in der 2. Bundesliga, der eine enttäuschende Saison erlebt. Auch Schalke 04, der Gegner am kommenden Samstag (13 Uhr), hat in der laufenden Spielzeit schon so einiges durchlebt: Fehlstart, Abstiegsangst, Transferflops, Trainerwechsel im September 2024. Doch die Gelsenkirchener konnten sich im Laufe der Saison zumindest etwas stabilisieren und von den Abstiegsrängen fernhalten.

Im neuen Jahr stehen drei Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden zu Buche. "Wir hoffen auf mehr Konstanz. Woher dieser Wankelmut kommt, ist - wie so vieles auf Schalke - nicht erklärbar", sagt Herbert. Er ist, nur unter seinem Vornamen, Teil des Schalke-Podcast "Blauer Salon", der wöchentlich auf die Geschehnisse in Gelsenkirchen blickt.

Die Einflüsse von außen seien jedenfalls ein Hauptproblem. "Zum Rückrundenbeginn kam auf einmal auf, dass Trainer Kees van Wonderen im vergangenen Jahr seinen Rücktritt angeboten habe. Das sorgte für viel Unruhe, die sich auch auf den Platz übertrug. Nach der positiven Serie zum Hinrundenabschluss kam zudem eine neue Erwartungshaltung auf, man könne nochmal oben angreifen", erinnert sich Herbert.

Jene Hoffnung wurde mit dem Rückrundenbeginn in Braunschweig (0:0) jedoch wieder enttäuscht. "Schon wurde die Kritik am Verein, Trainer wie Kader wieder sehr grundsätzlich." Die Meinung zu Coach Kees van Wonderen ist ohnehin verhalten. "Er lässt der Mannschaft viel Freiraum, es kommt viel aus dem inneren Kern - das ist okay für ihn. So ist er aktuell vielmehr eine Art Moderator, was er aber gut macht", so Herbert. "Fußballerisch ist nicht wirklich eine klare Handschrift zu erkennen. Eine absolute Zeitenwende blieb nach seinem Amtsantritt aus."