Der BFC Preussen ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer sich im Duell der Oberligisten am Samstag durchsetzen würde. Das Heimteam erzielte alle seine drei Treffer in der ersten Halbzeit. Pedro Vitor Cruz Magalhaes brachte seine Mannschaft in der 32. Minute in Führung, zuvor hatte der BFC bereits mehrere gute Gelegenheiten. Nur drei Minuten später baute Fabio Engelhardt die Führung auf 2:0 aus.

Den frühzeitigen Schlusspunkt setzte errneut Vitor Cruz Magelhaes in der 45. Minute: er verwandelte eine Vorlage von Engelhardt zum 3:0. Tasmania Berlin konnte auf diesen Dreifachschlag trotz mehrerer guter Gelegenheiten nicht mehr antworten, sodass die Begegnung mit 3:0 endete.