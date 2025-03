Helmut Sonntag, 23.03.2025 | 17:27 Uhr

Stimme den Kommentaren voll zu!

Was ist in der Mannschaft los?

Seit der Winterpause wird unter dem Niveau gespielt!

Liegt es am Trainer? Vielleicht sollte dieser sich von seiner Ehefrau, die ja bei Union angestellt ist, beraten lassen!

Vorschlag: Er geht zu Union und seine Ehefrau übernimmt den Trainerposten bei Tennis!

An den TeBe-Vorstand: Bitte werden Sie tätig!!