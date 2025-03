HerrThaner Montag, 24.03.2025 | 14:44 Uhr

Habe schon fast 1000 Spiele im Fußball gesehen und auch einige 100 in Berlin.. Es gibt ein bestimmtes Klientel, welches immer aggresiv am auftreten ist.. Hat mich 2 Minuten gekostet das 2 spiel zu finden.. SFC Friedrichshain gegen Cimbria Trabzonspor II.. Habe schon einige Briefe mit Aufnahmen an den BFV geschickt, aber die schieben das unter den Teppich der "Vielfalt".. Schon interessante Gespräche mit Schiedsrichtern geführt, dass die aus Selbstschutz solche Spiele nicht mehr pfeifen, wenn die Mannschaften.. Al Dersimsspor, Anadoluspor, Türkspor etc. oder wie oben Cimbria Trabzonspor heißen.. Aber diese Probleme will ja keiner erkennnen.. Kann jedem mal empfehlen sich so eine "orientalisches Derby" wo da diese Vereine aufeinander treffen zu geben.. Da ist auf jeden Fall was los..