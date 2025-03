Damit möglichst wenige Fragen aufkommen, müssen alle eine einfache Sprache sprechen, wie Marcel Teichmann sagt. "Es sind andere Fragen, die an die Dozenten gestellt werden, die womöglich auch anders beantwortet werden müssen." Das sei anspruchsvoller, weil in leichter Sprache ohne Fremdwörter geredet werde.

Der Fußballtrainer-Lehrgang geht über drei Wochenenden. Im Unterschied zur bisherigen Ausbildung gibt es weniger Selbstlern-Einheiten am Computer. Dafür liegt der Schwerpunkt auf praktischen Übungen und Wiederholungen. Die Teilnehmer lernen, wie man als Trainer Fußballer richtig aufwärmt, aber auch, warum Lob und Kritik so wichtig sind.

Andreas Stolt aus Oranienburg hört interessiert zu. Auch wenn ihm nicht alles leichtfällt, sind seine Erwartungen nach dem Ausbildungsauftakt hoch. "Ich hoffe, dass ich eine ganze Menge mitnehme - und unterm Strich natürlich, dass ich die Trainerlizenz bekomme."

Nach den drei Wochenenden haben die Teilnehmer einen Trainerschein in der Hand, mit dem sie Amateurmannschaften nach DFB-Regularien trainieren dürfen. Cottbus ist nur der Anfang. In diesem Jahr folgen weitere Ausbildungen in Strausberg (Märkisch-Oderland) und in Berlin-Wannsee.