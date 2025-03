Kapris arbeitet derzeit noch als Chefcoach bei Rapid Bukarest. Der 36-Jährige hat auch eine Vergangenheit in Potsdam. In der Saison 2021/22 trainierte er die Männermannschaft des Brandenburger Clubs, anschließend war er als Assistent von Guillermo Naranjo Hernandez bei den Bundesliga-Frauen des SC Potsdam tätig. Beim Dresdner SC arbeitete er als Co-Trainer.

Der SC Potsdam ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für sein Frauenteam in der Volleyball-Bundesliga fündig geworden. Demnach wird der Serbe Vladimir Kapris zur kommenden Saison den Job von Riccardo Boieri übernehmen. Das verkündete der Klub am Donnerstag. Boieri wechselt nach Beendigung der Playoffs zu Mladost Zagreb .

"Er hat schon Erfahrungen in Potsdam gesammelt. Er weiß um die großartigen Möglichkeiten in der MBS Arena und das, was die gesamte Infrastruktur drumherum bietet. Außerdem kennt er das Organisatorische", erklärte Potsdams Geschäftsführer Eugen Benzel die Entscheidung. "Er hat auch weitere Erfahrungen in der Volleyball Bundesliga gesammelt. Vladimir verfügt über ein gutes Volleyballwissen. Er passt als Mensch sehr gut zu uns", so Benzel.

"Ich freue mich sehr darauf, zum SC Potsdam zurückzukehren – diesmal als Cheftrainer", sagte Kapris, der seit Juni 2022 mit Aleksandra Jegdic, der früheren Libera des SC Potsdam, verheiratet ist. "Es ist ein Privileg, zu einem Verein zu gehen, bei dem man schon alles kennt: den Club, die Liga, die Leute und die Gegebenheiten."

Die Potsdamer Volleyballerinnen starten am Samstag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfB Suhl ins Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Gespielt wird in einer Serie Best-of-three.