Im Kampf um die deutsche Meisterschaft droht den Volleyballerinnen des SC Potsdam schon im Viertelfinale das Aus. Im ersten Spiel der Play-off-Serie Best-of-three unterlagen die Brandenburgerinnen dem VfB Suhl am Samstag in eigener Halle letztlich verdient mit 2:3 (25:16, 8:25, 26:28, 25:12, 17:19).

Am kommenden Samstag in der zweiten Begegnung bei den Thüringerinnen wäre für die Potsdamerinnen im Falle einer weiteren Niederlage die Saison bereits beendet. Sollte es indes zu einer alles entscheidenden dritten Partie kommen, fände diese wiederum in Potsdam statt.