Renate Berlin Sonntag, 02.03.2025 | 17:15 Uhr

Für die Grizzlys geht es um die Teilnahme an den Playoffs, daher war die Eisbox gut frequentiert. Nach einem verheißungsvollen

1 DRITTEL blieben im 2 Drittel viele Chancen ungenutzt.

Das 3 Drittel zeigte alte Fehler neu aufgelegt. So konnten die Grizzlys gefährlich nahe kommen. Durch 2 empty Net Treffer gab es am Ende ein versöhnliches 6 : 3 für die Bären. Die Bären haben sich damit für die CHL Teilnahme in der nächsten Saison qualifiziert.

Danke auch an die EISMEISTER. Die Tore halten noch nüscht mehr aus. :-)